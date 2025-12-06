Haberler

Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde Harbiye Mahallesi'nde bir otomobilden yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücünün durumu fark edip aracı kenara çekmesiyle yangın büyük bir felakete yol açmadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeki 31 AHC 82 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
