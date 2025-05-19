Defne'de Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Defne'de Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
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Hatay'ın Defne ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 100 kişi kan bağışında bulundu. Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Hatay'ın Defne ilçesinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Hatay Şubesince Orhanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 kişi kan bağışında bulundu.

Etkinliğe katılan Türk Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, kan bağışlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
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