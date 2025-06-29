Defne'de Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlik

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

6Sıfır2 Çocuk Hakları Derneğince Defne Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyun oynadı, dans edip şarkı söyledi.

Etkinlikte balon, renk ve ışık gösterisi ile sportif yarışmalar yapıldı, konserler düzenlendi.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, etkinlikteki konuşmasında, "Ne olursa olsun çocuklarımızı ve sizleri yalnız bırakmayacağız. Eskisinden daha güzel bir Hatay inşa edeceğiz." dedi.