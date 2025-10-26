Haberler

Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma, define arayan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
