Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma, define arayan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel