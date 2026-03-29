Kayıp olarak aranan kişi, ölü bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde define aramak için evden çıkan 76 yaşındaki Necdet Gül'ün, dere yatağı yakınlarında cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan olayda, Gül'ün ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 2 gün önce define aramak ve arazi keşfi yapmak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Necdet Gül'ün (76) dere yatağı yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Geyve ilçesi Dereköy Mahallesi'nde oturan Necdet Gül, önceki gün sabah saatlerinde, iddiaya göre define aramak ve arazi keşfi yapmak amacıyla Dereköy Yaylası'na çıktı. Bir yakını aracılığıyla yaylaya ulaştığı belirtilen Gül'ün, bir süre dolaştıktan sonra cuma namazı için mahalleye döneceğini söylediği bildirildi. Ancak saatler geçmesine rağmen geri dönmeyen Gül'e yakınları ulaşamayınca, jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine aynı gün saat 19.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara dün de UMKE, AFAD, İHH, jandarma ekipleri, mahalleli ve avcılar katıldı. Dron destekli sürdürülen aramalara dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Ekipler, Necdet Gül'ün dere yatağı yakınlarında cansız bedenini buldu. Gül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Haber: Serhat YILMAZ/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
