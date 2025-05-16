Define Ararken Göçük Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Define Ararken Göçük Altında Kalan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İznik ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir grup, toprak göçüğü nedeniyle zor anlar yaşadı. Göçük altında kalan İ.Y. yaşamını yitirirken, diğer üç kişi son anda kurtuldu.

BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapanların üzerine toprak çökmesi sonucu İ.Y. (38) yaşamını yitirdi, 3 kişi son anda kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y. ve A.Ç. E.U. ve M.S., define aramak için gittikleri arazide kaçak kazı yapmaya başladı. Bir süre kazı yaptıktan sonra bir anda göçük meydana geldi. A.Ç., E.U. ve M.S. göçükten son anda kaçarken İ.Y. ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan İ.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İ.Y.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mine AK/ İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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