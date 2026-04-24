Dedeleri 57. Alay'da görev yapan torunlar, atalarının izinden 111 yıl sonra aynı rotada yürüdü

ÇİĞDEM ALYANAK /SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale Savaşları sırasında kritik rol oynayan 57. Alay'ın komutanlarından Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey ile Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzettin Bey'in torunları, dedelerinin 111 yıl önce yürüdüğü cephe hattında anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın silah arkadaşlarından Yarbay Hüseyin Avni Bey ile Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzettin Bey'in kendi adlarını taşıyan torunları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Murat Karataş, Enstitü Müdürü Utkan Emre Er, Enstitü Dış İlişkiler Koordinatörü Araştırma Görevlisi Buğra Terzi, Çanakkale Savaşları Tarihi Araştırmacı Gürsel Akıngüç, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Askeri Tarih Araştırmaları öğrencileri ile 57. Alay'ın 111 yıl önce eğitim ve tatbikat faaliyetlerini yürüttüğü Bigalı köyünde bugün Mustafa Kemal Yolu'nun başlangıç noktası olan Değirmen Sırtı mevkisinde bir araya geldi.

Katılımcılar Bigalı köyündeki Değirmen Sırtı mevkisinden yürüyüşe başladı. Grup, 57. Alay'ın konuşlandığı alanlardan geçerek Kocaçimen Tepe, Conkbayırı ve çevresindeki hat boyunca ilerledi.

Yaklaşık 7 kilometrelik parkur, dönemin askeri hareketliliği göz önünde bulundurularak takip edildi. Katılımcılar, 57. Alay'ın kısa sürede cepheye ulaşarak taarruza geçtiği güzergahı yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Yaklaşık 4 saatte tamamlanan yürüyüşün ardından grup, Hüseyin Avni Bey'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

"Farklı hisler içerisindeyim"

Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman, AA muhabirine, dedesinin eşine yazdığı mektuplarda bölgenin doğa güzelliklerinden söz ettiğini söyledi.

Bölgenin zorlu bir coğrafyasının bulunduğunu belirten Tanman, şöyle konuştu:

"Şu anda top seslerinin olduğunu ve arkamızdaki Kocaçimen Tepe'nin arkasında Anzak kolordusunun çıkartma yaptığını düşünürsek, yetişmekte acele eden askerlerin mola vermeden 2 saatte bunca yolu aşıp oraya çıkmaları müthiş bir şey. Farklı hisler içerisindeyim. Hem o dönemi yaşamaya çalışıyorum hem akıllarından geçenleri düşünmeye çalışıyorum. 57. Alay manevi seviyesi çok yükseltilmiş bir alay, bunu mektuplarda ve ceridelerde görüyoruz. Dolayısıyla askerlerin manevi hislerini ve oraya bir an evvel ulaşmak için acele etmelerini anlayabiliyorum."

"Bu hissin de tarifi mümkün değil"

Anafartalar Grup Kurmay Başkanı Yarbay İzzettin Bey'in torunu İzzeddin Çalışlar da yürüyüşün tarihi olayları sahada anlamak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dedesinin geçtiği yollardan geçtiğini anlatan Çalışlar, "Biyolojik olarak da bir his uyanıyor. Bu hissin de tarifi mümkün değil çünkü daha önce başkalarının aynı hissi duymamış olduğunu, dolayısıyla isminin konulmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Karataş ise 25 Nisan 1915'in savaşın seyrini değiştiren kritik bir tarih olduğuna değinerek, Türk birliklerinin bu süreçte hızlı bir şekilde harekete geçerek stratejik noktaları kontrol altına aldığını kaydetti.

Çanakkale Savaşları Tarihi Araştırmacısı Gürsel Akıngüç ise 25 Nisan 1915'te bölgede yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.