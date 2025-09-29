DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 14 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Ankara'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu servis şoförü Binali Aslan'ın, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından faillerin yakalanmasına yönelik Suriye'de, Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli operasyon düzenlendiğini, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, DEAŞ'lı şüphelilerden 8'inin ölü, 2'sinin yaralı, 4'ünün sağ ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki servis şoförü Binali Aslan'ın Mersin'in Tarsus ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından, Suriye'ye kaçan faillerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ terör örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye'ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine; MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir.

"Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edildi"

Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye'de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasbedilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda; Mersin'in Tarsus ilçesi Kaburgediği köyünde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur.

Ailenin olaydan önce Ankara'da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz."