DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polis için Yalova'da tören

Güncelleme:
YALOVA'DA DEFNEDİLDİYalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47) için Yalova Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47) için Yalova Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Şehit polisin eşi Kader (43) ile yakınları törende güçlükle ayakta dururken, Ediz Mete (15), Elif Begüm (12) ve Aybüke Gökçe (5) isimli 3 çocuğu olan şehit polisin 2007 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2024 yılından bu yana Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi. İlker Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı cenaze namazının ardından Yalova Şehitliği'nde defnedildi.

KIZI MEZARINA SU DÖKTÜ, OĞLU KARANFİL BIRAKTI

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru İlker Pehlivan (47), Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Yalova Polis Şehitliği'ne defnedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tabuta sarılı olan Türk bayrağını şehidin eşi Kader Pehlivan'a (43) teslim etti. Bakan Yerlikaya, konuşmasında da "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bizimle hangi saikle olursa olsun, başta din istismarcıları olmak üzere Allah hepsini kahru perişan etsin. Kahraman güvenlik güçlerimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, aynı şekilde kahraman Mehmetçiğimizin gücünü kuvvetini artırsın ve daim etsin" dedi.

Gözyaşlarına boğulan Kader Pehlivan ile şehidin oğlu Ediz Mete (15) mezara karanfil bıraktı, kızı Elif Begüm (12) ise babasının kabrine su döktü.

