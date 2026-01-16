Haberler

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen M.E. ve A.D. tutuklandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.E. ve A.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda yabancı uyruklu M.E. ve A.D., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
