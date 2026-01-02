DEAŞ Operasyonunda 67 Tutuklama

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ yanlısı faaliyetler yürüten şahıslara yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 72 kişiden 67'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ yanlısı faaliyetler yürüten şahıslara yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 147 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 72 kişiden 67'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ yanlısı faaliyet yürüten şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu, M.Y. isimli şahsın liderliğinde illegal dersler ve sohbetler düzenlendiği, mescitlerde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan bağışların Suriye'deki örgüt kamplarında ve örgüt yanlılarına yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve Yalova'da 3 polisi şehit eden DEAŞ'lılarla bağlantılı kişilerle irtibatlı oldukları da belirlendi.

30 Aralık 2025'te gece saat 01.00 itibarıyla İstanbul merkezli 3 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 118 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı; toplam 147 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 32 kişi, uluslararası terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 43 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep edilirken, 72 kişi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorguları sonucunda, 67 şüpheli tutuklanırken, 48 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.