Ali Yerlikaya: 21 İlde Deaş'a Yönelik Yapılan Operasyonlarda 357 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, yerel emniyet müdürlükleri ve istihbarat tarafından koordine edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde DEAŞ'a yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

