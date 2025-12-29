Haberler

Deaş Operasyonunda 3 Polis Şehit... Bakan Işıkhan: Kahramanlarımızın Mekanları Cennet, Makamları Ali Olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olması dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Kahramanlarımızın mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet, makamları ali olsun."

