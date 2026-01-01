Haberler

Kilis'te DEAŞ operasyonuna ilişkin 6 tutuklama

Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

KİLİS ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Kilis ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
