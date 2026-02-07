Haberler

Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırşehir merkezli Kayseri ve Malatya'da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgütle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı