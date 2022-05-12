DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, Gar katliamı davasında tanık olarak dinlenecek

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili dosyası ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı davada, MİT'in operasyonu ile Suriye'de yakalanarak Türkiye getirilen DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Kasım Güler, tanık olarak dinlenecek.

Ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile 'örgüt yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici'nin, 'insanlığa karşı suç' ve 'kasten öldürme' suçlarından Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Önceki celse verilen ara karar gereği firari sanıklardan Mustafa Dokumacı'nın eşi Azeri kökenli U.M. tanık olarak dinlendi. Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan U.M., Mustafa Dokumacı ile sosyal medyadan tanıştığını, evlendikten sonra Suriye'ye yardım amacıyla 2014'te gittiklerini söyledi. Eşinin DEAŞ'la birlikte faaliyette bulunduğunu anlaması üzerine 2017'de bulundukları yerden kaçtığını, daha sonra PKK'nın eline düşerek bir süre esir kampında tutulduğunu ileri süren tanık U.M., müşteki avukatlarının sorduğu firari sanıkları tanımadığını söyledi.