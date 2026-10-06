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DEAŞ'ın sözde Humus askeri sorumlusu Ebu Hasan Duşka'nın Şam'da yakalandığı bildirildi

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Suriye İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın sözde Humus ili genel askeri sorumlusu Halid Raid Biruni kod adlı Ebu Hasan Duşka'nın Şam'da yakalandığını bildirdi. Duşka'nın il genelinde çok sayıda terör eyleminin planlanması ve denetlenmesinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Humus askeri sorumlusu Ebu Hasan Duşka'nın yakalandığı bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, DEAŞ'ın sözde Humus ili genel askeri sorumlusu "Halid Raid Biruni" kod adlı Ebu Hasan Duşka yakalandı.

Duşka'nın il genelinde çok sayıda terör eyleminin planlanması ve denetlenmesinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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