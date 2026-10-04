Haberler

DEAŞ'ın döşediği patlayıcı Ninova'da infilak etti, 2 asker öldü, 2 asker yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın daha önce döşediği el yapımı patlayıcının Ninova'nın güneyindeki Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında infilak ettiğini açıkladı. Patlamada 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'da yayımlanan Bakanlık açıklamasında, olayın, Ninova'nın güneyinde Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Kars'ta termometreler eksi 7'yi gösterdi! Araç camları buz tuttu, sürücüler güne buz kazıyarak başladı

Termometre eksi 7'yi gösterdi! Sürücüler sabah ilk iş bunu yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiev'de bir köprü daha saldırı hedefi oldu

Gece vakti korkulan oldu! Rusya, komşusunun başkentini vurdu
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu

Piyangodan çıkan milyonlar hayatını değiştirmişti! Sonu yürek burktu
Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Hazar Ergüçlü aldı

Hazar Ergüçlü'ye Altın Koza'da büyük ödül! Sözleri geceye damga vurdu
Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi

Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi