DEAŞ'ın döşediği patlayıcı Ninova'da infilak etti, 2 asker öldü, 2 asker yaralandı

DEAŞ'ın döşediği patlayıcı Ninova'da infilak etti, 2 asker öldü, 2 asker yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın daha önce döşediği el yapımı patlayıcının Ninova'nın güneyindeki Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında infilak ettiğini açıkladı. Patlamada 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Irak resmi haber ajansı INA'da yayımlanan Bakanlık açıklamasında, olayın, Ninova'nın güneyinde Rava Çölü'nün kuzeyinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA