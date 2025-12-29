Haberler

Deaş'a Yönelik Operasyonda Üç Polis Şehit Oldu... Ulaş Karasu: "Polislerimize Allah'tan Rahmet, Acılı Ailelerine Sabır Diliyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisin ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova'da terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine, yakınlarına sabır, yaralı güvenlik görevlilerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
