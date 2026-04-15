Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 9 gözaltı

Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah, yasaklı yayınlar ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucunda daha önce Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı, terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ile bir miktar döviz cinsinden para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
