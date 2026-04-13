Haberler

Şırnak merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şırnak merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak merkezli düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞIRNAK merkezli iki ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan ve eleman temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 9 Nisan'da Şırnak ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5, Silopi ilçesinde 2, İdil ilçesinde 1 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda; 2 pompalı tüfek, bu tüfeklere ait 55 kartuş ile çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

