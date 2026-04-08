Düzce merkezli DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Düzce merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bazıları örgüt adına faaliyet gösterirken, diğerlerinin finansal destek sağladığı belirlendi.

Düzce merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler K.A, İ.P, N.S, S.R.A.A. ve I.J.D.L'nin Düzce, H.B, C.A ve N.U'nun Zonguldak, N.K'nin ise Sakarya'da olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda zanlılardan 8'i gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

