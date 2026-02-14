Haberler

Sivas merkezli 2 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Sivas ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

SİVAS ve İstanbul'da polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dini istismar eden terör örgütlerinin eylem/faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri olarak Sivas ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
