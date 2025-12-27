Haberler

Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A, O.A.A. ve M.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
