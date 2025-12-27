Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A, O.A.A. ve M.A'nın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel