Deaş'a Yönelik Operasyonda 3 Polis Şehit Oldu... Aile Bakanı Göktaş: "Terörle Mücadelemize Kararlılıkla Devam Edeceğimizden Kimsenin Şüphesi Olmasın"

Güncelleme:
(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
