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DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 16 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 16 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

SİLAHLI terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin 7 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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