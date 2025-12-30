Haberler

Ankara'da Deaş Operasyonu: 11'i Yabancı Uyruklu 17 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin 11'i yabancı uyruklu olup, dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütle bağlantıları tespit edildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Şüphelilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesine yönelik işlemlerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
