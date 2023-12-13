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DBP İlçe Başkanı PKK/KCK operasyonu kapsamında tutuklandı

13 Aralık 2023 09:28 Güncelleme: 09:30 Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren DBP İlçe Başkanı Zeki Manaz, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.