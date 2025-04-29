Dazkırı'da 'Bir Konu Bir Konuk' Projesi Devam Ediyor
Dazkırı'da İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Bir konu bir konuk' projesi kapsamında eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, aile konusunu ele aldı. Programa Dazkırı Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.
Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, konuk olan eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, toplumun temeli aile konusunda söyleşide bulundu.
Programın ardından Nursaçan'a hediye takdim edildi.