Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Dazkırı'da 'Bir Konu Bir Konuk' Projesi Devam Ediyor

Dazkırı'da 'Bir Konu Bir Konuk' Projesi Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dazkırı'da İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Bir konu bir konuk' projesi kapsamında eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, aile konusunu ele aldı. Programa Dazkırı Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.

Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, konuk olan eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, toplumun temeli aile konusunda söyleşide bulundu.

Programın ardından Nursaçan'a hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ata - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.