Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Yeğene Müebbet Hapis Cezası Talebi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldüren M.O.B. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 21 Nisan 2024'te meydana gelen olayda, M.O.B. tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla dayısı Mehmet Tunç'u öldürdüğü iddia ediliyor. Sanık, suçlamaları kabul etmiyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla Tunç'un evine yerleştikleri belirtildi.

Olay günü Tunç'un gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığı anlatılan iddianamede, bunun üzerine M.O.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla dayısını öldürdüğü kaydedildi.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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