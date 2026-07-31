Haberler

Dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı

Dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yayla köyü sahilindeki Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. S.T. ve H.T., dinlenmek için sahil kenarındaki demir bariyere dayandı. Demir bariyerin kopması sonucu S.T. ve H.T., yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ve H.T., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından zabıta, kopan demir bariyerin çevresine güvenlik şeridi çekti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü

ABD sarsan olay! Ordunun gözbebeği çakıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı

Alevlerle mücadeleyi anlatan Belediye Başkanı'nın boğazına isabet etti
839 bin liralık cezaya kızdı, ses sistemini belediye önünde benzin döküp yaktı

Cezayı görünce çileden çıktı, belediye önünde benzin döküp yaktı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım