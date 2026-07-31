Dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde dayandıkları demir bariyerin kopması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıklara düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yayla köyü sahilindeki Öztekin Caddesi'nde meydana geldi. S.T. ve H.T., dinlenmek için sahil kenarındaki demir bariyere dayandı. Demir bariyerin kopması sonucu S.T. ve H.T., yaklaşık 3 metre yükseklikten sahildeki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ve H.T., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından zabıta, kopan demir bariyerin çevresine güvenlik şeridi çekti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı