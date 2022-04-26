Davutoğlu: Yargı Siyasi Güce Değil, Siyasi Güç Adalete Dayanmak Zorunda

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarına ilişkin, "Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz. Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarını, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz. Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek, demokratik siyasetin en temel önceliğidir."