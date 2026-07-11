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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Srebrenitsa Soykırımı'nın Yıl Dönümünde Mesaj

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında yaptığı açıklamada, katliamın bugün Filistin ve Gazze'de devam eden bir zihniyetin uzantısı olduğunu belirterek, hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 yıl önce Srebrenitsa'da 8 bin 372 masum sivil Boşnak'ın, uluslararası toplumun gözü önünde, vahşi bir soykırımla katledildiğini belirterek, "İnsanlık değerlerini iğdiş etmeyi, evrensel normları çiğnemeyi, insanlığı terörize etmeyi alışkanlık haline getirmiş bu barbar zihniyet, bir karabasan gibi şimdi de Filistin ve Orta Doğu üzerinde dolaşmakta, yeni acılar, gözyaşları üretmekte, masum halkları yok etmektedir. Bu mezalimlerin hesabını sorabilecek bir dünya düzeni kurulmadıkça, 'cambaza bak' oyunlarına asla razı gelmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tam 31 yıl önce bugün, Avrupa'nın merkezinde 8 bin 372 masum sivil Boşnak'ın, uluslararası toplumun gözü önünde, vahşi bir soykırımla katledildiğini" belirten Davutoğlu, Srebrenitsa halkının yaşadığı acının sürdüğünü ifade etti."

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa'da gerçekleştirilen katliam sadece tarihte yaşanıp kapanmış bir yaprak değil, bugün de Filistin'de, Gazze'de devam eden kirli bir zihniyetin uzantısıdır. İnsanlık değerlerini iğdiş etmeyi, evrensel normları çiğnemeyi, insanlığı terörize etmeyi alışkanlık haline getirmiş bu barbar zihniyet, bir karabasan gibi şimdi de Filistin ve Orta Doğu üzerinde dolaşmakta, yeni acılar, gözyaşları üretmekte, masum halkları yok etmektedir. Bu mezalimlerin hesabını sorabilecek bir dünya düzeni kurulmadıkça, 'cambaza bak' oyunlarına asla razı gelmeyeceğiz. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Hesabını soracağız."

Kaynak: ANKA
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