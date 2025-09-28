Haberler

Davutoğlu'ndan Simav Depremine İlişkin Açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem gerçeğini görerek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almalıyız! Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Deprem gerçeğini görerek gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almalıyız! Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
