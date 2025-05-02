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Davutoğlu'ndan Kuzey Kıbrıs Tehdidi: Yüce Divan'a Gönderilmeli

Davutoğlu'ndan Kuzey Kıbrıs Tehdidi: Yüce Divan'a Gönderilmeli
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kumar, fuhuş ve mafya faaliyetlerine dikkat çekerek, bu durumu yaratanların 'vatana ihanet' suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kahraman mücahitlerimizin ve mehmetçiklerimizin mübarek kanları üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kumar, fuhuş ve mafya alanı haline dönüşmesine ve uluslararası alanda bu şekilde anılmasına kimler sebep olmuşsa 'vatana ihanet' suçundan Yüce Divan'da yargılanmalıdır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından KKTC'deki kumar, fuhuş ve mafya ağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kahraman mücahitlerimizin ve mehmetçiklerimizin mübarek kanları üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kumar, fuhuş ve mafya alanı haline dönüşmesine ve uluslararası alanda bu şekilde anılmasına kimler sebep olmuşsa 'vatana ihanet' suçundan Yüce Divan'da yargılanmalıdır. Bu hukuki süreç için, TBMM'de kurulması gereken soruşturma komisyonunu engelleyenler kimler olursa olsun, vatana ihanet suçunun işbirlikçisi olarak görülmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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