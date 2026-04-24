Davutoğlu'ndan Kahramanmaraş'ta Hayatını Kaybeden Çocukların Ailelerine Taziye Ziyareti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin ailelerini ziyaret etti. Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, "Çocuğun, evladın KHK'lısı olmaz" ifadeleriyle taziye mesajı paylaştı.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ailelerine yapılan taziye ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Karcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sare Davutoğlu ve beraberindeki heyetin, Kahramanmaraş'ta saldırılarda yaşamını yitiren Ayla Kara öğretmen ile öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştığını bildirdi. Karcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğun, evladın KHK'lısı olmaz! Yusuf Tarık Gül ve masum evlatlarımızın her biri bir melektir. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Sare Davutoğlu hanımefendi ve beraberindeki heyetimiz, dün Kahramanmaraş'ta hain saldırılarda hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmenimizin ve öğrencilerimiz Yusuf Tarık Gül, Mustafa Aslan, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılınç, Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Adnan Göktürk Yeşil ve Kerem Erdem Güngör'ün kederli ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaşmıştır. Cenab-ı Allah, ülkemizde ve dünyada bir daha böylesi acılar yaşatmasın."

Kaynak: ANKA