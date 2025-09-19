Haberler

Davutoğlu'ndan İmamoğlu'nun Ceza Kararına Tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının onanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasetin yasaklarla bir arada olamayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siyaset ve yasak yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır. Muhatabın siyasal kimliğine bakmaksızın Türkiye'yi "siyasi yasaklı ülkesi" değil "siyasi özgürlük" ülkesi kılana kadar demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz." dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Siyaset ve yasak yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır. Muhatabın siyasal kimliğine bakmaksızın Türkiye'yi 'siyasi yasaklı ülkesi' değil 'siyasi özgürlük' ülkesi kılana kadar demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz."

