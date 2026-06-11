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Davutoğlu'ndan Fatoş Pınar Türker'in Çıplak Arama İddiasına İlişkin Açıklama: Sorumlular Hesap Vermeli

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB davasında tutuklu Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasının şeffaf şekilde araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB davasında tutuklu bulunan Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Bu konu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmalı; en küçük bir ihlal tespit edilirse sorumlular hesap vermelidir." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan onuru devletin, kadın onuru toplumun namusudur! Bir kadının gözyaşları içinde anlattığı çıplak arama iddiaları karşısında bürokratik açıklamalar yeterli değildir. Bu konu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmalı; en küçük bir ihlal tespit edilirse sorumlular hesap vermelidir. Adalet sadece tecelli etmemeli, vicdanları da tatmin etmelidir."

Kaynak: ANKA
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