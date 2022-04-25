Davutoğlu'ndan Çiftçilere: 'Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak'

SAKARYA (ANKA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da çiftçilerle bir araya geldi. Davutoğlu, "Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı'nın önceki gün düzenlediği iftar öncesinde çiftçiler ve esnaf ile bir araya geldi. Sakarya ziyaretinde Davutoğlu'na, Gelecek Partisi'nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik ve ilçe başkanları eşlik etti.

"GELECEK PARTİSİ İKTİDARINDA TARIM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Davutoğlu, ziyaretlerine, Ferizli ilçesine bağlı Gölkent mahallesinden başladı. Gölkent mahallesinde çok sayıda çiftçi, Davutoğlu'nu traktörleriyle karşıladı. Çiftçiler, tarımsal üretimdeki yüksek maliyetlere tepki göstererek Davutoğlu'na, "Mazot alamayacak durumdayız, gübre alamayacak durumdayız, nasıl ekeceğiz biz tarlalarımızı" diye dert yandı.

Davutoğlu, çiftçilere, "Alın terini silen çiftçilerimizin alın teri mübarek olsun. Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi. Davutoğlu, daha sonra Çark Caddesi esnafını ziyaret etti.

"BU YOLUN MEŞALESİNİ SAKARYA'DA YAKMIŞIZ"

Davutoğlu, iftarda yaptığı konuşmada ise Sakarya'nın siyasi davalarının simge şehri olduğunu belirtti. Sakarya'ya 2019'da yaptığı ziyareti anımsatan Davutoğlu, "Sakarya benim için değerlidir. Eğer cesur yürekli insanların çıktığı yeni bir yol varsa o yolun başlangıç noktası Sakarya'dır ve Sakarya'nın değerleridir. Bu yolun meşalesini Sakarya'da yakmışız. Üstat Necip Fazıl'ın Sakarya üzerinde anlattığı davanın değerleri ne ise o değerleri ihya edene, baş tacı yapana kadar yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.