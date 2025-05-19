Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin Terörle Mücadele Çağrısına Destek

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terörle mücadelede ortak komisyon" çağrısına ilişkin, "Bu çağrı, Türkiye'nin terör belasından kurtulması adına ortak aklın ve toplumsal mutabakatın bir gereğidir" açıklamasını yaptı. Davutoğlu, terörden arındırılmış, huzur ve güven iklimine kavuşmuş bir Türkiye idealine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin terör sorununun çözümüne ilişkin olarak "TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcisi konumundaki siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması" yönündeki çağrısını anımsatarak, bunun aslında sürecin en başında atılması gereken adım olduğunu ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Nitekim önceki hafta grup toplantımızda da ifade ettiğim üzere, Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı, Türkiye'nin terör belasından kurtulması adına ortak aklın ve toplumsal mutabakatın bir gereğidir.

Bu vesileyle söz konusu çağrıyı bugün de aynı kararlılıkla destekliyor; terörden arındırılmış, huzur ve güven iklimine kavuşmuş bir Türkiye idealine katkı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyorum."