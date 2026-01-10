10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Ahmet Davutoğlu: "Basın Özgürlüğünün Olmadığı Yerde Hakikat Arayışı Olmaz"

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Basın özgürlüğünün olmadığı yerde hakikat arayışı olmaz. Hakikatin karartılmasına izin vermeyecek; gazetecilerin özgürce haber yaptığı, toplumun doğru bilgiye sansürsüz ulaştığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü baskıya, engele ve tehditlere rağmen; gerçeğin izini sürmekten vazgeçmeyen, gece gündüz demeden fedakarca çalışan veya çalışamayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Basın özgürlüğünün olmadığı yerde hakikat arayışı olmaz. Hakikatin karartılmasına izin vermeyecek; gazetecilerin özgürce haber yaptığı, toplumun doğru bilgiye sansürsüz ulaştığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Karanlıklar mutlaka aydınlanacak; Türkiye'nin geleceği, hakikatle ve özgürlükle daha parlak olacaktır."