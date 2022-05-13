Davutoğlu'na Dert Yanan Adıyamanlı Yurttaş: "Bu Hırsızlığa Bu Talana Bir Son Versinler Artık"

ADIYAMAN (ANKA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adıyaman'da dinlediği esnaf ve vatandaşlar artan fiyatlardan yakındı. Bir esnaf, "Et aldım 10 lira zam gelmiş. Bugün ekmeğe yine zam gelmiş. Fiyatlara yetiştiremiyoruz. Biz de zam yapmazsak altından kalkamıyoruz" dedi. Bir yurttaş "Bu hırsızlığa bu talan bu şeye bir son versinler artık" diye tepki gösterdi.

Davutoğlu, parti programı dolayısıyla gittiği Adıyaman'da esnaf ve yurttaşın sorunlarını dinledi.

"BUNLARIN TOZUNU DUMANA ATTIRACAK BİR MUHALEFET İSTİYORUZ"

Bir yurttaş, "Bunların tozunu dumana attıracak bir muhalefet istiyoruz. Niye etkili olamıyoruz. Bu hırsızlığa bu talan bu şeye bir son versinler artık" dedi.

Davutoğlu da "İşte çıktık, siz destek verin daha etkili olacağız. İnşallah ilk seçimde gidecekler" diye karşılık verdi.

Bir esnaf da "Ülkemiz güzel bir ülke. Dünyada belki bulunmayan bir ülke. Ama bir istikrar yok. Biz istikrar istiyoruz… Et aldım 10 lira zam gelmiş. Bugün ekmeğe yine zam gelmiş. Fiyatlara yetiştiremiyoruz, zamlara. Biz de zam yapmazsak altından kalkamıyoruz. Zam yaptığımızda zaman da şey geri düşüyor. Yani her halükarda bir sıkıntı var. Sıkıntı az değil büyük" diye sitem etti.