Davutoğlu: Eşim ve Tüm Şehit Anaları Başta Olmak Üzere Bütün Annelerin Anneler Günü'nü Kutluyorum - Haberler

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Davutoğlu: Eşim ve Tüm Şehit Anaları Başta Olmak Üzere Bütün Annelerin Anneler Günü'nü Kutluyorum

ANKA - Merve Güven - Güncel
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Davutoğlu: Eşim ve Tüm Şehit Anaları Başta Olmak Üzere Bütün Annelerin Anneler Günü'nü Kutluyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü mesajında, “Bana babalık ve evlat sevgisini tattıran kıymetli eşim ve tüm şehit anaları başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü mesajında, "Bana babalık ve evlat sevgisini tattıran kıymetli eşim ve tüm şehit anaları başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Beni dünyaya getiren Memnune annemi, beni muhabbetle büyüten Sefure annemi, hayatımı güzelleştiren eşimin annesi Refia annemi rahmetle anıyor; bana babalık ve evlat sevgisini tattıran kıymetli eşim ve tüm şehit anaları başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

ANKA / Merve Güven - Güncel

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Anneler Günü, Şehit, Güncel, Haberler

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