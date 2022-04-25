Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Haberler

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Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...

ANKA - Tamer Arda Erşin - Güncel
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Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için “Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye’nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için "Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye'nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü buluşma yaklaşık altı saat sürdü.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye'nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA / Tamer Arda Erşin - Güncel

Gültekin Uysal, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Haberler

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