Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum" - Haberler

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Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum"

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: 'Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Davutoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Davutoğlu şu paylaşımı yaptı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, 1 Mayıs, Güncel, Haberler

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