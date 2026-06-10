Davutoğlu, Mesud Barzani ile Bir Araya Geldi

(ERBİL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte KDP Başkanı Mesud Barzani ve heyetiyle görüştü.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin huzuru, istikrarı ve halklarımızın ortak refahı adına diyalog ve iş birliği her zamankinden daha elzemdir! Beraberimdeki heyetle birlikte, KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde; bölgemizde yaşanan son gelişmeleri, savaşların yol açtığı insani ve siyasi sonuçları, Türkiye- Irak ve Türkiye-IKBY ilişkilerini, ayrıca ortak geleceğimize dair perspektifleri ele aldık. Sayın Barzani'nin her zaman olduğu gibi sergilediği misafirperverlik ve bölgesel barışa katkı sunan aklıselim değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Bölgemizin geleceğinin çatışmada değil iş birliğinde, ayrışmada değil ortak akılda şekilleneceğine olan inancımızı bir kez daha teyit ettik."

Kaynak: ANKA