Haberler

Davutoğlu, Mesud Barzani ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle KDP Başkanı Mesud Barzani ve heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler, Türkiye-Irak ilişkileri ve ortak gelecek perspektifleri ele alındı.

(ERBİL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte KDP Başkanı Mesud Barzani ve heyetiyle görüştü.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizin huzuru, istikrarı ve halklarımızın ortak refahı adına diyalog ve iş birliği her zamankinden daha elzemdir! Beraberimdeki heyetle birlikte, KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik. Samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde; bölgemizde yaşanan son gelişmeleri, savaşların yol açtığı insani ve siyasi sonuçları, Türkiye- Irak ve Türkiye-IKBY ilişkilerini, ayrıca ortak geleceğimize dair perspektifleri ele aldık. Sayın Barzani'nin her zaman olduğu gibi sergilediği misafirperverlik ve bölgesel barışa katkı sunan aklıselim değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum. Bölgemizin geleceğinin çatışmada değil iş birliğinde, ayrışmada değil ortak akılda şekilleneceğine olan inancımızı bir kez daha teyit ettik."

Kaynak: ANKA
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da

Uçak indi! Yıldız isim Fenerbahçe için İstanbul'da
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Netflix, Türk öğretmene 2 milyon TL tazminat ödeyecek

Netflix, Türk öğretmene tazminat ödeyecek! Rakam dudak uçuklatıcı
Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor

Ezeli rakibe transfer oluyor

İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı

Gruptaki ilk maçımız öncesi ateşi yaktı!
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı