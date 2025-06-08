Davutevi Köyü'nde Yeni Etkinlik Alanı Açıldı

Davutevi Köyü'nde Yeni Etkinlik Alanı Açıldı
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Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Davutevi Köyü'nde yapımı tamamlanan etkinlik alanı, düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Davutevi Köyü'nde yapımı tamamlanan etkinlik alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Açılışta konuşan protokol üyeleri, alanın köy halkına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, kurdele kesimi ve alanda yapılan kısa inceleme ile sona erdi.

Açılış programına Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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