"Davranışsal Bağımlılıklar Toplantısı" İstanbul'da başladı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve DSÖ işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, 25 ülkeden 52 katılımcı bir araya geldi. Toplantıda dijital platformların bağımlılık yaratma etkileri tartışıldı ve uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle düzenlenen "Davranışsal Bağımlılıklar Toplantısı" başladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenen "3. UYEF-DSÖ Davranışsal Bağımlılıklar Toplantısı", 25 ülkeden 52 katılımcıyı bir araya getirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Marc Potenza, Lübeck Üniversitesinden Prof. Dr. Hans-Jürgen Rumpf, Avustralya Bağımlılık Tıbbı Bölümü Başkanı John B. Saunders, dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenler ve klinik uygulayıcılar, ülke Yeşilayları temsilcileri ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmet Dinç, bugün dijital platformların, dikkati sürekli üzerinde tutmak, davranışları yönlendirmek ve bağımlılık yaratmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Bunun bedelini ise çoğu zaman ruh sağlığının, finansal istikrarın, aile refahının ve toplumsal bütünlüğün ödediğini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde birçok hükümet, bu tehlikelerin giderek daha fazla farkına varıyor. Reklam kısıtlamalarından yaş doğrulama sistemlerine, algoritmik şeffaflık gerekliliklerinden kumar ve oyun ortamlarında harcama limitlerine kadar umut verici düzenleyici adımlar atıldığını görüyoruz. Ancak hepimizin de bildiği gibi, düzenlemelerin hızı tehdidin boyutuna yetişemiyor. Bu nedenle davranışsal bağımlılıklarla mücadelede çok daha hızlı ve kararlı adımlar atmalıyız. Bu tür toplantılar, ortak akıl üretmek ve etkili çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşıyor."

Dinç, ayrıca uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesiyle daha kapsamlı, bütüncül önleme ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İngiltere'deki kumar bağımlılığını anlattı

Toplantıya video konferansla katılan Birleşik Krallık Parlamento Üyesi Dr. Beccy Cooper, İngiltere'de artan kumar bağımlılığına dikkati çekerek, kumarın yol açtığı zararların bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Kumar reklamlarının giderek yaygınlaştığını anlatan Cooper, başta kumar reklamlarının yasaklanması olmak üzere sektörün pazarlama yöntemleriyle mücadele edecek kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Davranışsal bağımlılıklar alanında platform kurulması planlanıyor

Bağımlılık yapan davranışlara yönelik halk sağlığı yaklaşımının kapsamı, niteliği ve süreçlerinin tartışılacağı toplantı, 12 Aralık'ta sona erecek.

Halk sağlığı eylemleri bütününde erken tanı ve tanı prosedürlerinin rolünün ele alınacağı toplantı, bağımlılık yapan davranışların halk sağlığı boyutuna ilişkin çalışmaları ileri taşımayı ve tanı prosedürlerine odaklanmayı hedefliyor.

Toplantının ardından, davranışsal bağımlılıklar alanında küresel ölçekte uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek güçlü bir işbirliği ağı oluşturulması amacıyla platform kurulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
