Haberler

Datçalı öğrenciler Çanakkale'yi ziyaret etti

Datçalı öğrenciler Çanakkale'yi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valiliği'nin "Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında, Datça Kaymakamlığı ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale'ye gezi düzenledi.

Muğla Valiliği'nin "Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında, Datça Kaymakamlığı ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale'ye gezi düzenledi.

Öğrenciler, şehitlikler ve siperlerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatan sevgisini derinden hissederken, tarihin önemli destanlarından birini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Okul yönetimi, etkinliğin gençlerde milli bilinç ve tarih farkındalığı oluşturduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle, ecdadın izindeyiz" mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi

Başkan adaylığı için kararını verdi

Süper Lig'e çıkan Amedspor toplam 3 nedenle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a ilk şok

Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Yeni YSK Başkanı belli oldu
Antalya'da yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı, tutuklandı