Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren Hayatını Kaybetti

Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren Hayatını Kaybetti
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren (35) toprağa verildi. Eren'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İskele Mezarlığı'nda defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren (35) toprağa verildi.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı görevini sürdüren ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde peyzaj mimarı olarak görev yapan Eren, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eren'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Eren'in yakınları, mesai arkadaşları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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